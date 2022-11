Annual Forum Eusalp, al via l'appuntamento di Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Si è aperto ufficialmente a Trento l'Annual Forum di Eusalp, l'organo di indirizzo politico della Strategia dell'Unione europea per la Regione alpina, l'evento finale della Presidenza italiana 2022, assunta congiuntamente dalle Province autonome di Trento e Bolzano. L'iniziativa, che si avvale del supporto della Commissione europea, è dedicata ai temi chiave affrontati quest'anno: rispondere alla crisi energetica, mitigare gli effetti del cambiamento climatico, promuovere la partecipazione dei giovani e mettere in evidenza i risultati concreti raggiunti sul campo dai gruppi di lavoro tematici. A Trento sono arrivati delegati da sette Paesi e 48 Regioni.

"Oggi le Alpi sono una terra che unisce, una terra dove sono presenti minoranze linguistiche, una terra di pace. Penso che anche da Eusalp possa venire un messaggio di pace, specialmente in un momento come quello attuale, con la guerra ancora in atto in Ucraina. Per noi è molto importante anche il passaggio della presidenza di Eusalp alla confederazione elvetica, che avverrà qui a Trento: è un valore aggiunto, infatti, lavorare congiuntamente con chi non fa parte dell'Unione europea, ma ne condivide le strategie per i territori alpini, non solo come spazi di vita, di lavoro, di ricerca e di sviluppo, ma anche in una prospettiva di pace e prosperità", ha detto, in apertura dei lavori, l'assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti.

Nella giornata di domani, giovedì 24 novembre, avrà luogo l'assemblea generale di Eusalp. (ANSA).