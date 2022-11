L'inverno fa ingresso in Alto Adige, neve senza disagi

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Nelle scorse ore sono caduti 5-15 cm di neve sulle montagne dell'Alto Adige e altrettanti se ne aggiungeranno entro sera. Per il momento non si registrano disagi significativi. La neve rappresenta un'importante base per l'innevamento artificiale in vista dell'avvio della stagione sciistica.

Le nevicate più abbondanti si verificano sulla linea val d'Ultimo e val Passiria e sulle Dolomiti, oltre i 700 metri di quota. In mattinata si verificano le precipitazioni più intense.

Nel pomeriggio, un vento da nord asciugherà l'aria nelle valli, ma soprattutto in Alta Pusteria continuerà a nevicare fino a sera. Lo riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

