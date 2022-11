Covid: un decesso in Trentino, 56 i ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 22 NOV - Un decesso per Covid in Trentino.

Si tratta di un uomo di oltre 70 anni, non vaccinato e con altre patologie. Sono invece 368 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Di questi, 7 sono stati rilevati al molecolare (su 185 test effettuati) e 361 all'antigenico (su 2.087 test effettuati). I molecolari poi confermano una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale risultano 56, di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.279.249 (di cui 429.286 seconde dosi, 342.973 terze dosi e 55.891 quarte dosi). (ANSA).