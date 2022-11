Violenza donne: parte campagna #Cimettolafaccia in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - È stata lanciata la campagna "#Cimettolafacciacontrolaviolenzasulledonne", promossa dagli Stati generali delle donne di Trento e da Lions new voices. Sono 23 gli uomini che hanno già dato la propria adesione, tra cui il procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il questore, Maurizio Improta, i sindaci di Trento, Rovereto e Tione, Franco Ianeselli, Francesco Valduga ed Eugenio Antolini, e il capitano dell'Aquila basket, Toto Forray.

Il lancio della campagna è avvenuto in occasione della presentazione della pubblicazione "Rispetto delle donne tutto l'anno", che contiene una sintesi della Convenzione di Instabul, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La pubblicazione è stata curata da Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati generali delle donne, ed è aperta da una prefazione di Raimondi.

"In pochissime pagine è riassunta l'essenza della violenza, che può avere tante facce: fisica, morale e psicologica, ed economica. Quest'ultima è forse la molla che fa sì che le donne non denuncino, perché hanno paura di perdere quel sostegno economico che il loro partner può garantire, sotto il profilo della sussistenza, anche a una famiglia infelice", ha detto Sandro Raimondi, che ha sottolineato come a Trento abbia trovato una realtà "attenta, sia a livello istituzionale, sia a livello imprenditoriale" nei confronti della violenza sulle donne.

"Sentir dire che il Trentino ha già fatto tanti passi avanti da chi ha e ha avuto impegni importanti vuol dire che abbiamo fatto una strada importante. Ci deve rendere orgogliosi, ma ci deve far sentire anche un grande senso di responsabilità, perché vuol dire che dobbiamo continuare gli sforzi per proseguire in questa direzione", ha affermato Fugatti. (ANSA).