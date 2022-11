Sabato torna la Colletta Alimentare in 500 supermercati

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - Sabato 26 novembre si svolgerà la 26/a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Il Banco Alimentare Trentino Alto Adige - Landestafel sarà, come sempre, presente in oltre 500 supermercati del territorio regionale. 4000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. (ANSA).