Rogo distrugge un fienile in valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - Un vasto incendio ha distrutto questa notte un grande fienile del maso Kaimbl a Lappago, in valle Aurina. Sul posto sono arrivati oltre 150 vigili del fuoco da tutto il circondario che sono riusciti a domare le fiamme.

All'arrivo dei pompieri l'annesso agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme, dunque le forze di intervento si sono messe al lavoro per limitare i danni agli edifici vicini. Gli animali sono stati tratti in salvo. L'acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio. (ANSA).