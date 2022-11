Premiata trappola ideata da Fem contro la cimice asiatica

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Il prestigioso premio Bernard Blum Award per le migliori innovazioni del 2022 nel settore del biocontrollo è andato alla "Shindo Trap", la "trappola vibrazionale" contro la cimice asiatica, prodotta dalla compagnia Cbc-Europe e sviluppata nell'ambito di una ricerca condotta dalla Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all'Adige, in Trentino. Il premio - si apprende - è stato conferito nei giorni scorsi a Basilea, durante il meeting annuale delle industrie del biocontrollo, a cui hanno partecipato oltre 1.550 aziende del settore provenienti da tutto il mondo.

"Si tratta di un prestigioso riconoscimento su scala internazionale, che conferma ulteriormente il ruolo preminente di Fem nel campo della biotremologia applicata per il biocontrollo delle specie dannose alle colture agrarie", ha commentato il dirigente del Centro ricerca e innovazione di Fem, Mario Pezzotti.

Il tema del meeting 2022 era la riduzione della dipendenza dei pesticidi chimici in agricoltura a vantaggio di soluzioni alternative, una tematica che vede la Fondazione Mach fortemente impegnata con una linea di ricerca che include anche la disciplina nota come "biotremologia".

La trappola, che ha vinto nella categoria "Miglior prodotto innovativo per la diffusione del biocontrollo", è stata sviluppata dal gruppo di ricerca coordinato da Valerio Mazzoni, responsabile della piattaforma di Biotremologia. (ANSA).