L'inverno scalda i motori, domani 30 cm neve in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - L'inverno scalda i motori. In Alto Adige correnti da nordovest avvicineranno masse d'aria più umida verso le Alpi è porteranno i primi fiocchi di neve in quota.

Domani una depressione porterà piogge e nevicate diffuse. Il limite della neve si attesterà tra 700 e 1000 metri. In montagna cadranno tra i 10 e i 30 centimetri di neve, in alcune zone anche di più. (ANSA).