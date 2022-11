Covid: 62 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - I casi di coronavirus individuati dai tamponi antigenici in Trentino nelle ultime 24 ore sono 62, su 562 test effettuati. Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti ricoverati sono 53, di cui uno in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati cinque nuovi ricoveri e 15 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.278.562, di cui 429.275 seconde dosi, 342.922 terze dosi e 55.267 quarte dosi. (ANSA).