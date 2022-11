Covid: nessun decesso e 147 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Trentino. Il bollettino conferma anche l'assenza di decessi e registra una diminuzione del numero di pazienti ricoverati in ospedale, dove ieri sono entrati 2 nuovi pazienti a fronte però di 4 dimissioni(63 il numero attuale, uno dei quali in rianimazione).

Dei nuovi casi, la maggior parte è stata individuata dai test rapidi (1.197 test effettuati ieri di cui 142 positivi) mentre i molecolari (105 test effettuati ieri) hanno avuto esito positivo in 5 casi. (ANSA).