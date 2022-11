Controlli della Polizia in Alto Adige, identificati in 79

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 novembre, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di PS del Brennero, con il concorso dei militari del contingente "Strade Sicure", ha intensificato i servizi sul territorio, prestando particolare attenzione ai controlli delle persone in ingresso in Italia. Le attività - precisa una nota della Questura di Bolzano - sono state svolte sia presso la Stazione Ferroviaria, ove, con l'ausilio della Polizia Ferroviaria, sono stati controllati numerosi treni provenienti dall'Austria, sia presso la barriera autostradale di Vipiteno che sulla S.S. 12.

Sono state identificate 79 persone, 23 delle quali cittadini stranieri accompagnati in Ufficio per la verifica dei documenti per l'ingresso sul Territorio Nazionale, e verificati 17 veicoli. Allo scalo ferroviario è stato rintracciato ed arrestato un cittadino marocchino, che aveva fatto reingresso in Italia dopo essere stato espulso ed accompagnato alla frontiera nell'anno 2019. Alla barriera autostradale di Vipiteno è stato invece arrestato un cittadino rumeno alla guida di un mezzo commerciale: era ricercato perché deve scontare una pena di un anno, undici mesi e ventisei giorni per una condanna per maltrattamenti in famiglia. (ANSA).