In fiamme tetto di un albergo a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - A Bressanone i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nei pressi dell'Aquarena per il tetto dell'albergo Cavallino d'Oro in fiamme. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare il rogo. Non si segnalano feriti. (ANSA).