Francini sarà nominato nuovo commissario di Lona Lases

YNN (ANSA) - TRENTO, 18 NOV - L'ex questore di Trento, Alberto Francini, sarà nominato nuovo commissario straordinario presso il Comune di Lona Lases. Lo ha annunciato, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Il piccolo Comune della val di Cembra - sul cui territorio, secondo l'inchiesta in corso, esisterebbe una cosca 'ndranghetista insediata da oltre 30 anni - è noto perché per tre volte consecutive non si sono potute svolgere le elezioni amministrative per mancanza dei candidati.

"Avevamo bisogno di una persona che conoscesse il territorio trentino e fosse una garanzia per le istituzioni, ma che avesse anche la disponibilità di poter esercitare questo ruolo. Dopo un colloquio con il commissario del Governo, la scelta è ricaduta su Francini, da poche settimane in pensione, che entrerà in carica nei prossimi giorni", ha specificato Fugatti.

Il passaggio di consegne tra l'attuale commissario Federico Secchi, che ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, e Francini sarà tra martedì 22 novembre e mercoledì 23 novembre.

"È una scelta di garanzia che sgombra il campo da qualsiasi polemica e illazione. Crediamo che sia una scelta di alto profilo istituzionale", ha detto Fugatti. (ANSA).