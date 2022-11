Covid: non decolla campagna vaccinale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - Nella scorsa settimana sono state inoculate 1.796 dosi di vaccino alle/ai residenti in Alto Adige.

Di queste, 7 erano prime dosi, 9 seconde, 157 terze 1.438 quarte e 185 quinte dosi. Il tasso di copertura vaccinale della popolazione altoatesina residente e vaccinabile di età pari o superiore a cinque anni è del 78,82% (dati al 17.11.2022).

Le raccomandazioni in merito alla 5a dose sono state modificate. La terza vaccinazione di richiamo ("5a dose") è ora raccomandata e possibile per tutte le persone di età superiore agli 60 anni e per le persone particolarmente a rischio - come i malati cronici - a partire dai 12 anni di età. Per poter eseguire la terza vaccinazione di richiamo, devono essere trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima vaccinazione Covid o dalla guarigione. (ANSA).