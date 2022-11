Turismo in Trentino: 3 mln di arrivi certificati nell'estate

(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - Quasi tre milioni di arrivi e 11,5 milioni di presenze nell'estate 2022 in Trentino. Sono questi i numeri presentati, in conferenza stampa, dall'assessore al turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni, e dall'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, sulla base dei dati Ispat.

"È giusto parlare di stagione lunga: i dati vanno dal 1/o maggio al 31 di ottobre ed evidenziano un leggero aumento rispetto all'estate 2021, in cui si era investito nel turismo di prossimità, e un incremento dei turisti stranieri (un milione in più rispetto all'anno precedente)", ha detto Failoni.

Per la precisione, vi sono stati 2.834.940 ospiti e 11.498.303 presenze certificate. Rispetto al 2019, definito da Rossini "anno record", c'è un +6% degli arrivi e un +5% di presenze, mentre rispetto al 2015 si parla di un +29% degli arrivi) e un +20% delle presenze.

"C'è stato un ritorno molto robusto su tutte le aree lacustri, lago di Garda in primis, ma non solo. È stato un anno record sia per presenze internazionali, che ammontano a 4.540.698, sia per gli ospiti italiani, che sono stati 6.957.605", ha detto Rossini Il prossimo fine settimana prenderà invece il via la stagione invernale, con l'apertura dei Mercatini di Natale di Trento. "Ci auguriamo che le previsioni del tempo, che prevedono una nevicata la prossima settimana, possano dare il la agli arrivi", ha aggiunto Failoni. (ANSA).