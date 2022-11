Mostre: a Vigalzano "Il ricordo dei dimenticati"

(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - E' dedicata ai trentini caduti con la divisa austriaca la mostra "Il ricordo dei dimenticati. La Prima Guerra Mondiale nella vita della gente del Comune di Vigalzano attraverso fotografie e oggetti d'epoca" al Teatro di Vigalzano di Pergine.

L'esposizione, che viene inaugurata sabato 19 novembre alle ore 16, raccoglie foto, lettere e cimeli che riguardano proprio quei soldati e le loro famiglie. Nella storiografia e sulle lapidi raramente, infatti, si ricordano i soldati trentini morti per l'Austria in Galizia. La mostra, organizzata dall'associazione "I Zentili", è a ingresso libero e sarà aperta nei due fine settimana del 19 e 20, come anche del 26 e 27 novembre (sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00). (ANSA).