Covid: 186 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 148 tamponi PCR e registrato 4 nuovi casi positivi. Inoltre 182 test antigenici dei 1.396 test eseguiti ieri, sono risultati positivi. Non sono stati registrati ulteriori decessi.

Resta stabile l'incidenza settimanale con 228 casi per 100.000 abitanti, ovvero un caso in meno rispetto a ieri.

Le persone in quarantena sono 1.493 (+11), i guariti in totale 281.887, ovvero 175 in più rispetto a ieri. (ANSA).