Biancofiore, bene lista unica centrodestra ma con le civiche

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - "Sono moderatamente soddisfatta delle parole dell'amico Filippo Maturi in merito all'opportunità della lista unica del centrodestra. Peccato che questa apertura da parte della Lega arrivi con 5 anni di ritardo rispetto a quanto predicato da sempre da me e il collega Urzì". Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore.

"La lista unica e il fronte del centrodestra italiano autonomista è un'occasione mancata che andava colta già cinque anni fa sulla fattispecie del successo conseguito anni fa dal Pdl, affinché a decidere gli assessori di lingua italiana siano solo ed esclusivamente gli elettori come dovrebbe essere in democrazia. Evidentemente anche le civiche di centrodestra dovrebbero coerentemente partecipare ad un progetto che non lascerebbe spazio alle sinistre, anche perché Zanin e Bianchi sono stati espressi dalla coalizione. E' fondamentale dunque una riunione di coalizione che preveda anche il coinvolgimento delle civiche in coerenza con il mandato espresso dagli elettori e in linea con il governo nazionale", conclude Biancofiore (ANSA).