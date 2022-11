Autonomie: Fugatti, Governo ripristini tutte le competenze

(ANSA) - TRENTO, 17 NOV - "Il ripristino della sfera di legislazione di tutte le competenze già in essere, la possibilità di ampliarle e migliorare i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome. Questi sono i punti salienti che vogliamo portare a un tavolo istituzionale con il ministro alle autonomie Roberto Calderoli". È quanto ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (Lega) al termine della prima Conferenza delle regioni e province autonome in presenza dopo la pandemia con la partecipazione, appunto, anche del ministro Roberto Calderoli.

"Alcuni uffici statali non tengono ancora conto delle prerogative delle speciali - ha spiegato Fugatti - noi abbiamo chiesto, in una revisione generale, che vengano prese in considerazione le tutele dovute e doverose delle competenze delle nostre autonomie".

Fugatti è a Roma per partecipare alla Conferenza delle regioni e province autonome convocata dal presidente Massimiliano Fedriga alla presenza del ministro Roberto Calderoli. Oltre al tema nazionale dell'autonomia differenziata le Province autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto al Governo il rispetto delle competenze speciali. (ANSA).