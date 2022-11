In Alto Adige ogni anno 450 bambini nascono prematuri

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - Come simbolo di vita e di forza, quest'anno verrà piantato un albero in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra il 17 novembre. Con questa azione l'Associazione vuole ricordare che un bambino su dieci è un bambino prematuro.

"Quest'anno vogliamo piantare un albero in nome di tutti i nostri bambini prematuri, che sono piccoli guerrieri e superano le più grandi sfide sanitarie fin dall'inizio della loro vita.

Da sempre l'albero è simbolo di vita e di forza e per noi simboleggia anche i nostri piccoli guerrieri", ha dichiarato Silvia Violi, presidente dell'Associazione. In Alto Adige, circa 450 bambini nascono prematuri, cioè prima della 37/a settimana di gravidanza. Il tasso delle nascite premature in Alto Adige è dell'8%, in linea con la media europea. La maggior parte dei bambini prematuri altoatesini viene assistita nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano. "Nel 2022 abbiamo assistito finora 250 neonati e prematuri in condizioni critiche", ha dichiarato il dottor Alex Staffler, primario del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Bolzano.

"Grazie alla continua gestione della qualità e all'eccellente lavoro di squadra all'interno del reparto, il risultato già buono ha potuto essere ulteriormente migliorato". (ANSA).