Il dipartimento di ingegneria di UniTrento festeggia 10 anni

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - Cifra tonda per il dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Trento, che festeggia i dieci anni con l'"Industrial Engineering Day", una giornata di eventi al polo "Ferrari" di Povo. Il dipartimento è nato nel 2012 con l'obiettivo di dare vita a una struttura capace di creare e trasferire conoscenza di alto valore per l'industria e la società ed è stato inserito fra i "Dipartimenti di eccellenza 2018-22" da parte del Ministero dell'università e della ricerca, confermata anche per il quinquennio 2023-27.

"Il Dipartimento festeggia oggi dieci anni di vita. Quando è nato, è stata una sfida importante per l'Ateneo. Ora, bisogna guardare ancora avanti, per intercettare i cambiamenti epocali che stanno avvenendo a livello internazionale", ha detto il rettore dell'università, Flavio Deflorian.

Negli ultimi tre anni, il dipartimento ha partecipato a 30 progetti di ricerca europei per un valore di 2,3 milioni di euro. A questi si aggiungono tre progetti di interesse nazionale per altri 450.000 euro.

Sul piano della didattica, il dipartimento gestisce la laurea triennale in Ingegneria industriale e i corsi di laurea magistrale in "Materials Engineering", "Mechatronics Engineering" e "Management and industrial systems Engineering", per un totale di quasi 800 studenti iscritti.

Significative anche le ricadute su innovazione e trasferimento tecnologico, con 296 contratti industriali stipulati nel triennio 2019-21, per un importo di circa 4,5 milioni di euro. Le attività di ricerca hanno inoltre permesso di costituire cinque start-up. (ANSA).