Rai: Mazzucato nominato responsabile della sede di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Paolo Mazzucato è stato nominato responsabile della Rai di Bolzano. Il giornalista e programmista regista, 53 anni, succede a Vittorio Longati, che ha guidato la sede dal primo agosto 2016. Mazzucato è molto conosciuto in Alto Adige per i suoi programmi radiofonici, come "Zeppelin", ma anche per le dirette tv.

Longati, 66 anni, ha iniziato la sua carriera in Rai a Bolzano nel 1979 ed è stato a lungo anche responsabile della produzione informativa della Rai nazionale, coordinando tra l'altro la copertura delle olimpiadi di Torino 2006, dei mondiali di calcio in Germania, sempre nel 2006, come anche del G8 all'Aquila e del G7 a Taormina. Longati ha fatto anche parte del tavolo per la digitalizzazione della produzione news della Rai. Il passaggio di consegne inizia con la giornata odierna per concludersi il 7 febbraio 2023, quando Longati compierà 63 anni e andrà in pensione. (ANSA).