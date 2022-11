Kompatscher, riformare Idm senza creare danni

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher è intervenuto sulla mozione dell'opposizione sulla riforma dell'Idm che la scorsa settimana a sorpresa è stata approvata in consiglio provinciale. "La mozione ha trovato una maggioranza e per questo va rispettata. Va comunque evitato che una sua applicazione immediata crei danni alla mano pubblica e all'economia. Per questo motivo in giunta abbiamo stabilito che a breve ci confronteremo con i co-proprietari, ovvero la Camera di commercio, gli stakeholder ed esperti per affrontare la questione", ha detto Kompatscher. Il presidente ha ricordato che all'epoca la creazione dell'Idm era stata voluta sia dalle parti coinvolte che dalla stampa e che "nulla di quello fatto dall'uomo è perfetto e perciò può essere migliorato, ma serve un confronto serio ed approfondito". Interpellato dai cronisti, Kompatscher ha escluso che la vicenda possa influire sulla sua decisione di ricandidarsi nel 2023, "casomai riguarderà la collaborazione per il resto di questa legislatura", auspicando un chiarimento all'interno della maggioranza. (ANSA).