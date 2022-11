Covid: un decesso e 341 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 NOV - Un nuovo decesso per il Covid-19 viene segnalato dal bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia in Alto Adige. Si tratta di una donna fra gli 80 e gli 89 anni. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è così di 1.580.

I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, inoltre, nelle ultime 24 ore, hanno rilevato 341 nuovi casi positivi: 8 sulla base di 252 tamponi pcr e 333 sulla base di 1.849 test antigenici.

Mentre diminuisce, sempre lentamente, l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, ora a 224 (4 in meno rispetto ad ieri), il numero più contenuto di guariti (108 per un totale di 281.423) fa sì che aumenti quello degli attualmente positivi in isolamento che sono 1.581 (232 in più). (ANSA).