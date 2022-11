Chiesa: prima 'nuova cresima' a 16enni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - Nel 2018 il vescovo Ivo Muser ha introdotto un nuovo percorso per la cresima nella diocesi di Bolzano-Bressanone: le novità sono un'età minima di 16 anni per ricevere il sacramento e un periodo di preparazione di almeno un anno. Dopo i ritardi collegati alla pandemia, le parrocchie altoatesine iniziano a celebrare la cresima secondo le nuove linee guida: oggi il vescovo Muser ha conferito la cresima a otto giovani a San Paolo di Appiano, una delle prime parrocchie della diocesi ad aver affrontato e completato il nuovo percorso del sacramento della confermazione.

"I sacramenti non sono un momento isolato, un evento, ma sono un segno concreto della fede, un incoraggiamento a crescere nella fede. Non si tratta di una nuova cresima, ma di un sacramento che ha alle spalle un cammino consapevole e decisivo", ha detto il vescovo, e rivolto ai cresimati li ha ringraziati per questa loro scelta: "Mi auguro - ha aggiunto monsignor Muser - che il vostro esempio sia seguito da molti giovani nelle nostre parrocchie e nella diocesi".

Il nuovo percorso diocesano verso la cresima è stato sviluppato da un gruppo di lavoro dell'Ufficio scuola e catechesi. Il direttore Markus Felderer spiega: "Alla luce di una pastorale che cambia e della volontà di celebrare i sacramenti come sacramenti della fede, la Diocesi di Bolzano-Bressanone ha intrapreso un nuovo percorso nella preparazione e nell'accompagnamento alla cresima, che adesso dura almeno un anno solare, cioè inizia almeno dodici mesi prima della celebrazione del sacramento. E la cresima viene conferita non prima dei 16 anni di età. Con le nuove linee guida la diocesi fornisce il quadro di riferimento, le parrocchie hanno il compito e la libertà, a livello di unità pastorale, di decidere come attuare questo percorso." (ANSA).