Mair, appello per Ordine giornalisti e delle giornaliste

YNN (ANSA) - TRENTO, 12 NOV - "Vorremmo lanciare l'appello di diventare un Ordine dei giornalisti e delle giornaliste, dei professionisti e delle professioniste". Questa la proposta lanciata da Elisabeth Mair, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, al presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli. "Palazzo della Regione è un simbolo, la possibilità per i relatori e per il pubblico di seguire i lavori in italiano, tedesco e forse, dalla prossima volta, anche in ladino. Abbiamo fatto questa scelta per rafforzare simbolicamente i legami tra i giornalisti trentini e sudtirolesi, per sottolineare l'importanza di avere un Ordine unito, capace di essere un'àncora in questi tempi incerti", ha aggiunto.

La presidente dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige ha ricordato la panchina bianca inaugurata ieri a Trento, un monito del "nostro compito importante di andare in fondo alla verità, perché i nostri lettori possano avere un'immagine completa. Ringrazio il Servizio parchi e giardini del Comune di Trento, e il sindaco Ianeselli, e Umberto Rigotti di Andromeda che ha progettato questa panchina bianca", ha detto. Ne verrà inaugurata un'altra a Bolzano fra un mese, ha aggiunto la presidente dell'Ordine regionale.

In sala c'è stato un momento di silenzio. "Pensiamo a tutti i colleghi che in tutto il mondo nelle varie zone di guerra lasciano la propria vita, o sono minacciati, o sono morti perché cercavano di capire la verità. Un pensiero anche ai colleghi e alle colleghe ammalate o ammalati o in casa di cura", ha detto Mair.

La presidente dell'Ordine ha ricordato anche che "sembra esserci un sistema di regolamento dei conti tra colleghi tramite esposti al consiglio di disciplina" e il "fenomeno dei giornalisti in pensione che vengono chiamati a tornare a scrivere, anziché investire sui giovani". Anche di questo si discuterà nelle tavole rotonde che ci saranno nel corso della giornata di oggi.

Modereranno le tavole rotonde, nel corso della giornata, Fabrizio Franchi e Mauro Keller, entrambi ex-presidenti dell'Ordine regionale. (ANSA).