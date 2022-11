Covid: nessun decesso e 201 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 NOV - Nessun decesso, mentre sono 201 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi, 3 sono stati rilevati al molecolare (su 136 test effettuati) e 198 all'antigenico (su 1.114 test effettuati). I pazienti ricoverati in ospedale sono 55, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. (ANSA).