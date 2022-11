Bartoli (Odg), il Parlamento riporti al centro l'informazione

YNN (ANSA) - TRENTO, 12 NOV - "Se il Parlamento non prende atto del mutamento epocale della professione e non la riporta al centro della propria attenzione, sarà un disastro". È Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ad aver aperto la seconda giornata della due giorni dedicata ai 50 anni dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige. "Un momento che si sovrappone a quello che avremo fra pochi mesi, quando verranno ricordati i 60 anni dell'istituzione dell'Ordine nazionale dei giornalisti", ha detto Bartoli.

"Avrei un suggerimento di modifica di un titolo del panel, 'Chi saremo?'. Aggiungerei 'Se ci saremo'. Può essere uno stimolo a riflettere su quelli che saranno gli scenari futuri e che ruolo ci sarà per il giornalismo. Adesso stiamo svolgendo un ruolo meno centrale rispetto a vent'anni fa, quando eravamo i guardiani delle porte. E allora ci dobbiamo porre degli interrogativi, dobbiamo capire come rappresentare una presenza di informazione di qualità, certificata e affidabile". Non è tempo "di piccole revisioni", ha detto Bartoli.

"Dobbiamo capire se vogliamo essere i rappresentanti di una casta destinata a scomparire. Io non voglio assistere a questo scenario. Non possiamo difendere l'esistente. Dobbiamo difendere i principi della professione, non le forme". Bartoli ha definito informazione e dati "un settore strategico" per il futuro dell'informazione, non negando gli errori commessi in alcuni casi dai professionisti dell'informazione. (ANSA).