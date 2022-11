Rapinato delle scarpe da 3 giovanissimi in stazione a Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Squadra Mobile e Squadra Volanti della Questura di Trento hanno arrestato due giovani e ne hanno denunciato un terzo per aver derubato delle scarpe un ragazzino che aspettava il treno in stazione assieme ad un gruppo di coetanei. I tre rapinatori, due dei quali minorenni, si sono avvicinati e uno di questi, dopo aver espresso ad alta voce degli apprezzamenti per un paio di sneakers molto costose indossate dal ragazzino, ha chiesto di poterle provare. Ottenuta una risposta negativa il maggiorenne del trio ha minacciato il proprietario delle scarpe dicendogli che allora le avrebbe "tolte e strappate con la forza". Il ragazzino minacciato ha così consegnato le scarpe ai tre delinquenti, il minore dei tre le ha indossate ("adesso sono mie", ha detto) e poi si è allontanato con gli altri in direzione della vicina piazza Dante.

Immediatamente i giovani rapinati hanno contattato la Polizia. La Sala Operativa della Questura ha passato immediatamente la nota alla Volante che ha rintracciato poco dopo i tre autori del reato, incastrati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. (ANSA).