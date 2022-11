Lieve terremoto a Pozza di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Un scossa di terremoto di magnitudo 2,8 è stata avvertita ieri sera alle ore 22.22 in Trentino a Pozza di Fassa. Come riferisce l'Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia l'epicentro del sisma era a 2 km ad ovest di Pozza di Fassa ad una profondità di 12 metri. Non si segnalano danni a persone o cose. Il lieve terremoto è stato percepito anche in Alto Adige nella zona delle Dolomiti. (ANSA).