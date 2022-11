A Trento una panchina bianca per la libertà di informazione

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Primo atto della due giorni per i 50 anni dall'istituzione dell'Ordine regionale dei giornalisti del Trentino Alto Adige. Questa mattina a Palazzo Geremia c'è stata infatti la presentazione ufficiale delle iniziative e la premiazione degli iscritti e delle iscritte all'Ordine regionale da 40 anni davanti a giornaliste e giornalisti. Oltre alla presidente Elisabeth Anna Mair era presente il vicesindaco di Trento Roberto Stanchina.

In occasione della due giorni - ricorda una nota dell'Ordine - sarà presente a Trento anche una rappresentanza di presidenti e vicepresidenti dei vari ordini delle altre regioni italiane, oltre al presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli.

Al termine della cerimonia in Comune l'attenzione si è spostata su Piazza Dante, dove è stata inaugurata la panchina bianca per la libertà di informazione, proprio di fronte al Palazzo della Regione e a quello della Provincia autonoma di Trento. Realizzata con la collaborazione dell'Ufficio parchi e giardini del Comune di Trento e con il contributo artistico dell'associazione culturale Studio d'arte Andromeda di Trento, la panchina riporta l'incipit dell'articolo 21. (ANSA).