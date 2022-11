Irpef: Spinelli, esenzione rimane nel 2023, problema è 2024

(ANSA) - TRENTO, 10 NOV - "Per il 2023 è confermata l'esenzione Irpef". Questo il messaggio diffuso in un punto stampa dall'assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli assieme al vicepresidente della Provincia di Trento Mario Tonina a Palazzo della Regione, a Trento, dopo la notizia dell'abbassamento del limite dell'esenzione dall'addizionale regionale Irpef a 15.000 euro di reddito.

È il 2024 a preoccupare. "Ci impegniamo - hanno detto - a garantire l'esenzione Irpef dai 15.000 ai 25.000 euro anche per quell'anno, ma sarà un lavoro difficile viste le risorse presentate venerdì con la manovra di bilancio 2023-2025. Vedremo se con l'assestamento del luglio del 2023, che speriamo arrivi anche prima, in primavera, riusciremo a garantire l'esenzione Irpef anche a partire dall'uno gennaio 2024". (ANSA).