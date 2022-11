Salute: campagna permanente contro l'Hiv/Aids

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - Una campagna regionale e permanente per fare prevenzione dell''Hiv/Aids e abbattere lo stigma che circonda le persone che ne sono affette. Questo il progetto di Centaurus Arcigay Alto Adige Sudtirol, Lila Trentino, Arcigay Trentino e Rete Elgbtqi* Trentino Alto Adige Sudtirol in vista della Giornata mondiale contro l'Aids.

"Sarà una campagna permanente, cartacea - con manifesti affissi nelle cittadine - ma anche connessa alle nuove tecnologie. Avrà un canale online dedicato, un punto informativo in cui verranno indicati tutti gli ambulatori del Trentino Alto Adige. La novità principale della campagna è che avrà un respiro regionale, con un'attenzione alle peculiarità dei territori: in Alto Adige avremo dei contenuti tradotti in lingua tedesca, e ci stiamo muovendo per avere una versione anche in ladino", spiega Arianna Fiumefreddo, presidente della Rete Elgbtqi* e di Centaurus.

La salute "è un tema imprescindibile per la nostra azione politica", aggiunge Shamar Droghetti, presidente di Arcigay del Trentino. "Speriamo che con la campagna 'offline' riesca a raggiungere un target che va oltre le nostre bolle di utenti sui social".

"I messaggi fondamentali che vogliamo diffondere sono la prevenzione primaria e secondaria, ma anche il contrasto alla discriminazione. Un contributo per raggiungere l'obiettivo che le Nazioni Unite hanno stabilito per il 2030 sull'Aids: il 95 per cento di persone che lo scoprono, il 95 per cento che lo curano e il 95 per cento che riescono a raggiungere una carica virale azzerata", aggiunge Annamaria Covi, presidente di Lila Trentino. (ANSA).