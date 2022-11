Festa privata proibita, ragazze prese a sassate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - Quattro giovanissimi della valle di Non, due sono minorenni di 15 e 17 anni mentre gli altri due sono maggiorenni di 18 e 19 anni, sono stati denunciati per lesioni (uno dei quattro), minaccia aggravata (un altro) e tutti per getto pericoloso di cose dai carabinieri della Compagnia di Cles, in Trentino, per aver preso a sassate due ragazze, solo perché gli avevano negato di partecipare ad una festa privata.

Una delle due era stata colpita al volto, l'altra minacciata con dei cocci di bottiglia.

I fatti sono accaduti a Cles la notte dello scorso 15 ottobre, intorno all'1.30. Sul posto erano immediatamente intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Predaia e Rabbi, oltre ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cles, allertati da cittadini che hanno assistito alla scena. A conclusione delle indagini, i militari della Stazione di Cles, che si sono occupati di ricostruire compiutamente i fatti ed identificare tutti gli autori, hanno denunciato i quattro. Le risultanze investigative sono ora al vaglio della Procura e della Procura per i minorenni di Trento.