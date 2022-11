Consiglio Alto Adige: passa mozione Team K su riforma Idm (2)

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - "Oggi il Consiglio provinciale, la massima istituzione democratica dell'Alto Adige, ha preso una decisione importante per porre fine al progetto di accorpamento delle competenze nell'Idm, decisa dalla Giunta provinciale nel 2016", commenta Paul Köllensperger.

"Il tempo dell'Idm, che funzionava più come fornitore di servizi per la politica che per l'economia e il turismo è quindi giunto al termine", afferma Alex Ploner. "Se ci ritroviamo con una nuova Smg - Alto Adige Marketing 2.0, saremo in grado di fare tesoro dei successi ottenuti in passato. I prodotti e le esportazioni sono in buone mani con la Camera di Commercio e l'innovazione fa comunque capo al NOI-Techpark. Il prossimo passo sarà revisione della riforma del turismo del 2017, che aveva trasferito la competenza delle organizzazioni turistiche all'Idm", afferma Paul Köllensperger. (ANSA).