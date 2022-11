Camera:Urzì capogruppo Fdi commissione affari costituzionali

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - Costituita la commissione che ha un ampio campo di competenze, da quelle legate alle riforme istituzionali alla legge elettorale passando fra il resto alle autonomie regionali e territoriali e alla finanza locale. La delegazione di Fdi sarà guidata da il deputato altoatesino eletto in Veneto Alessandro Urzì. La decisione è stata formalizzata e il ruolo è già stato assunto nel corso della seduta costituente. Presidente eletto il forzista Nazario Pagano e vicepresidente Riccardo De Corato di Fdi.

La commissione sarà il luogo in cui transiteranno anche le riforme in materia di assetto costituzionale e eventuali degli statuti di autonomia.

"Un ruolo che mi onora ma che riconosce da parte di Fratelli d'Italia anche all'intero Trentino Alto Adige una presenza chiave nel luogo del confronto preparatorio dei più rilevanti futuri impianti di riforma. Un ruolo che sarà svolto - commenta Urzì - nell'esclusivo interesse della Nazione contemperando tutti gli interessi locali e regionali (così come delle autonomie) che sono l'anima dell'Italia". (ANSA).