Kompatscher, proteggere il lupo ma anche gli alpeggi

(ANSA) - BOLZANO, 08 NOV - "Vogliamo essere in grado di gestire e non di subire la situazione. Vogliamo proteggere gli alpeggi tradizionali come anche la specie". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alla questione del lupo e alle ultime affermazioni del ministro Lollobrigida. Il presidente della provincia di Bolzano ha evidenziato un "grande allarme sociale, non solo in Alto Adige.

Per questo motivo dobbiamo dare una risposta. In alcune zone c'è gente che non esce più di casa di sera perché ha paura del lupo", ha detto Kompatscher. (ANSA).