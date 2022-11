Covid: un decesso e 363 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 NOV - Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.577. Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 363 nuovi casi positivi, 9 dei quali sono stati rilevati sulla base di 241 tamponi pcr e 354 sulla base di 1.935 test antigenici.

È in lieve aumento l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora segna 255 (tre in più rispetto ad ieri), mentre gli attualmente positivi ed in isolamento sono 1.980 (231 in più). I guariti sono 131 per un totale di 279.826. Attualmente risultano ricoverati nei normali reparti 47 pazienti, mentre la terapia intensiva resta 'vuota'. (ANSA).