Caro bollette: in arrivo le prime erogazioni del bonus

(ANSA) - BOLZANO, 08 NOV - Prenderanno presto il via le prime erogazioni del bonus bollette della Provincia di Bolzano. Lo ha annunciato il presidente della giunta, Arno Kompatscher, dopo che l'esecutivo ha definito i requisiti per accedere al contributo e disposto il prelievo dei fondi necessari, in tutto più di 75 milioni, per questo, ma anche per altri interventi contro il caro-energia.

Per il bonus bollette sono previsti 58,8 milioni. I requisiti previsti sono la residenza in Alto Adige, l'intestazione di un'utenza per l'elettricità e l'Isee inferiore ai 40.000 euro.

Le prime liquidazioni andranno alle famiglie, oltre trentamila in tutto l'Alto Adige, che già ricevono l'assegno per i figli e che non dovranno presentare domanda. L'importo sarà di 600 euro. Sarà, invece, di 500 euro per tutte le altre tipologie di nuclei familiari - pensionati, famiglie con figli maggiorenni, famiglie senza figli e persone singole - che potranno presentare domanda dal primo dicembre.

Altri 7 milioni di euro sono destinati al sostegno dei gestori di case per anziani, "per evitare l'aumento delle rette a causa dell'aumento dei costi energetici", ha chiarito Kompatscher. Ancora, 3,5 milioni andranno alle comunità comprensoriali per i servizi delegati dai comuni, ad esempio la cura e l'assistenza delle persone diversamente abili e 2,5 milioni serviranno per aumentare il contributo ad associazioni che svolgono un servizio di assistenza nel sociale e che devono far fronte a maggiori costi. Infine, 3,5 milioni sono destinati ai comuni per i maggiori costi nella gestione di piscine, stadi e campi di pattinaggio purché siano strutture aperte al pubblico e con funzione sociale. (ANSA).