Brian Eno, prolungata mostra al castello del Buonconsiglio

(ANSA) - TRENTO, 08 NOV - Verrà prolungata fino al 13 novembre "Audio Installation for Buonconsiglio", installazione che l'artista Brian Eno ha concepito e realizzato appositamente per il castello del Buonconsiglio di Trento, dove, dal 19 agosto, ha attratto 37.903 visitatori. Lo comunica il Centro Santa Chiara. Proprio domenica 13 novembre, inoltre, all'Auditorium del Conservatorio di Trento è in programma un concerto del fratello di Brian, Roger Eno, anche lui compositore e musicista. Si tratta di iniziative inserite in "Brian Eno for Trentino", come l'installazione audiovisiva "77Million Paintings for Beseno" a castel Beseno, visitata da 2.000 persone.

Sempre domenica 13 novembre è in programma un'altra iniziativa legata alla mostra e alla figura di Brian Eno, che vedrà protagonista l'artista Giacomo Del Sogno con la performance "Inaudibile invisibile indimenticabile - Brian Eno al Cavallino". L'evento si terrà alle ore 17 nella sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio,con ingresso libero.

