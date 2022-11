Accoglienza invernale, nuova struttura in via Lavisotto

(ANSA) - TRENTO, 08 NOV - Si aggiunge una nuova struttura in via Lavisotto, a Trento, per l'accoglienza invernale gestita dalla Chiesa trentina. Una struttura "che aprirà questo mese", e che metterà a disposizione 24 posti, ha annunciato Fabio Chiari, referente della Caritas diocesana. Confermati i 50 posti alla Bonomelli e i 38 posti al Portico di Rovereto, con un orario di apertura allungato di due ore.

"La diocesi mette anche a disposizione 24 posti a Casa Sant'Angela grazie alle Orsoline, e ci stiamo organizzando per un'altra sede nel caso le temperature si abbassassero ulteriormente. Anche in questo caso si parla di altri 24 posti", ha aggiunto Fabio Chiari, che ha parlato anche dell'accoglienza nei confronti degli ucraini ("La diocesi ha messo a disposizione 25 alloggi, quasi tutti sono canoniche che erano vuote").

