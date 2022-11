Sindacati: protesta lavoratrici delle pulizie nelle caserme

(ANSA) - TRENTO, 07 NOV - "Queste lavoratrici puliscono le caserme dei carabinieri con 20 minuti di lavoro 3 volte a settimana". Così Francesca Vespa di Fisascat Cisl spiega la protesta che le lavoratrici delle pulizie delle caserme del Trentino portano in un'assemblea dei lavoratori davanti al Commissariato del Governo di Trento.

"Teoricamente dovrebbero essere servizi essenziali, ma alle lavoratrici non vengono pagati neanche gli spostamenti da una caserma all'altra", aggiunge Vespa, denunciando anche la carenza del materiale per pulire. "Siamo qui oggi per chiedere il rispetto del capitolato d'appalto. Vogliamo le nostre ore e la nostra dignità".

"Il contratto previgente aveva un monte ore adeguato - aggiunge Luigi Bozzato della Filcams Cgil - per questo siamo qui e abbiamo chiesto un incontro con il commissario di Governo.

Vediamo se ci riceve". (ANSA).