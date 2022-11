L'ex sindaco di Merano Paul Rösch lascia la politica

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - L'ex sindaco di Merano e attuale consigliere comunale Paul Rösch ha deciso di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. A comunicare la notizia al sindaco di Merano Dario Dal Medico è stato lo stesso Rösch, che stamattina è stato ricevuto in municipio dal primo cittadino.

Sindaco dal 2015 al 2020, Rösch ricopriva la carica di consigliere dall'ottobre 2021. Oggi, a poco più di un anno di distanza dalla sua rielezione nel civico consesso, ha deciso di lasciare la politica attiva.

"Continuerò naturalmente a sostenere il gruppo consiliare dove e quando potrò, ma ritengo necessario che un ruolo attivo, come quello di consigliere, debba e possa essere ora svolto da nuovi volti e da nuove forze", ha dichiarato Rösch.

"Ho avuto modo di conoscere Paul Rösch nel corso delle due campagne elettorali che abbiamo condiviso come 'avversari', sempre all'insegna del fair play, e ho avuto modo di apprezzarne la correttezza. Entrambi abbiamo conosciuto la sconfitta e la vittoria, ma siamo sempre rimasti noi stessi, in buoni rapporti.

Allo stesso modo apprezzo anche il fatto che abbia deciso di comunicarmi personalmente la sua decisione di dimettersi dalla carica di consigliere", ha dichiarato dal Medico, che ha colto l'occasione per formulare a Rösch i suoi migliori auguri per i nuovi progetti ai quali vorrà dedicarsi.

Oltre a Rösch, lascia il consiglio - per motivi professionali - anche Heidi Dubis. (ANSA).