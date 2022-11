Esposto Anpi dopo blitz al monumento Vittoria di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - L'Anpi di Bolzano ha presentato un esposto dopo il blitz davanti al monumento alla Vittoria in ricordo dei 100 anni sulla marcia su Roma. "Si tratta - si legge nell'esposto - di un fatto grave, in considerazione del particolare contesto storico in cui viviamo, segnato da tensioni e preoccupazioni rilevanti, nel quale le iniziative aggressive, spesso violente, di gruppi e organizzazioni di estrema destra che si richiamano espressamente a ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, antisemite e rappresentano un pericolo costante per la vita democratica e la convivenza civile".

Il blitz, così alcuni testimoni, è stato effettuato da un gruppo di almeno cinque persone con fumogeni tricolori e l'esposizione di uno striscione recante la scritta "Son giovane fascista ed un dovere sento non vivere pel gudagno ma pel combattimento 8-10-1922-2022".

"La data scelta e i contenuti dell'iniziativa sono chiaramente finalizzati a offendere profondamente i valori dell'ordinamento costituzionale e ad esaltare la presa del potere violenta da parte del fascismo", ribadisce l'Anpi.

