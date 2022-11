Covid: nessun decesso e appena 66 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - Nessun decesso e appena 66 nuovi casi covid in Alto Adige. Il numero dei tamponi effettuati comunque è, come spesso di lunedì, molto basso: 57 pcr e 339 test antigenici. In quarantena si trovano attualmente 1.749 altoatesini, mentre 252 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).