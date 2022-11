A Bolzano in piazza Walther è arrivato l'albero di Natale

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - È arrivato l'albero di Natale in piazza Walther. L'abete, alto 20 metri, è stato donato dal Demanio della Provincia Autonoma di Bolzano. Taglio e trasporto sono stati eseguiti dalle Stazioni di Vigilanza Forestale di Aica e Moso, mentre il montaggio è avvenuto con la collaborazione della Giardineria Comunale di Bolzano. A decorarlo sarà, anche quest'anno, la Fondazione Lene Thun con addobbi che riproducono i desideri dei bambini in cura negli ospedali. Alle piccole opere si uniranno le 1300 lucine che si illumineranno per la prima volta nel pomeriggio del 24 novembre, giorno dell'inaugurazione della 31esima edizione del mercatino di Natale di Bolzano. (ANSA).