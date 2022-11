Lollobrigida, affrontare problema carnivori senza ideologia

(ANSA) - BOLZANO, 05 NOV - La questione dei grandi carnivori è "uno degli argomenti importanti che dobbiamo trattare". Lo ha affermato il ministro all'agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenuto a Bolzano a margine dell'incontro con il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, e il segretario politico della Svp, Philipp Achammer.

"Noi dobbiamo proteggere le specie in estinzione, ma non incrementare le specie che possono essere dannose per allevatori e produzione nazionali. È evidente che se 30 anni fa alcune specie erano in estinzione, oggi sono sovrabbondanti, quindi bisogna affrontare il problema con pragmatismo e senza ideologia, che hanno reso impossibile attività virtuose come allevamento e agricoltura", ha specificato Lollobrigida, in risposta alle sollecitazione dei giovani agricoltori altoatesini. (ANSA).