Incendiato furgone con slot machine rubate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 05 NOV - Un furgone utilizzato per il furto in un esercizio pubblico di Calceranica, in Trentino, è stato dato alle fiamme nella notte, in località Brusafer, sulla strada della Fricca. I ladri - si apprende - hanno utilizzato il mezzo per trafugare due slot machine e un cambiamonete, incendiandolo poi in una zona agricola.

L'incendio, segnalato da alcuni passanti, è stato spento dai vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

(ANSA).