In fiamme traliccio a Trambileno, si segue pista anarchica

(ANSA) - TRENTO, 05 NOV - È stato appiccato nella notte il fuoco a un traliccio della telefonia mobile in località Sega, a Trambileno, in Trentino. L'incendio, doloso, è ritenuto di matrice anarchica, per la presenza di alcune scritte di solidarietà a un esponente del mondo antagonista in carcere presenti sulla centralina a terra.

Sul posto è intervenuta una squadra del corpo dei vigili del fuoco volontari di Trambileno. Considerato il luogo impervio, i pompieri hanno dovuto trasportare il materiale per estinguere le fiamme a mano.

I rilievi e le indagini sono affidate ai carabinieri. (ANSA).