Brucia roulotte a Bolzano, intervento pompieri nella notte

(ANSA) - BOLZANO, 05 NOV - I vigili del fuoco di Bolzano sono intervenuti nella notte per spegnere una roulotte in fiamme in zona industriale del capoluogo altoatesino. All'arrivo dei pompieri - si apprende - il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme.

Durante lo spegnimento sono state recuperate diverse bombole di gas. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la Croce bianca. (ANSA).